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Чоловіки, які повернуться з-за кордону і працюватимуть в критичній галузі, матимуть бронювання – Чернишов

17:51, 20 січня 2025
Україна планує повернути біженців з Німеччини через брак робочої сили.
Чоловіки, які повернуться з-за кордону і працюватимуть в критичній галузі, матимуть бронювання – Чернишов
Фото: nv.ua
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Уряд України активізує зусилля щодо стимулювання біженців, які покинули країну через війну, повернутися додому. Це пов'язано з гострою потребою в робочій силі на тлі значного скорочення чисельності населення.

Як повідомляє Yahoo News, у рамках нової ініціативи в Берліні, а також в інших містах, будуть створені «центри єдності», які надаватимуть українським біженцям підтримку в працевлаштуванні, житлі та здобутті освіти.

За словами віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова, значна кількість українців серйозно розглядає можливість повернення. Чернишов, який нещодавно відвідав Берлін, очолює Міністерство національної єдності України, створене у грудні для підтримки репатріантів.

З початку війни в лютому 2022 року в Німеччину виїхало понад 1,1 мільйона українців, що є найбільшим числом серед країн Європи. За оцінками уряду України, на сьогоднішній день чисельність населення, яке проживає на територіях, підконтрольних Україні, складає 32 мільйони осіб, тоді як на початку 1990-х їх було 52 мільйони.

Київ зокрема зацікавлений у залученні робочої сили до ключових галузей, таких як оборонна промисловість, енергетика та відновлення інфраструктури. Чернишов зазначив, що репатріанти, які працюватимуть у цих секторах, будуть звільнені від військової служби.

«Для нас це критично важливі підприємства або критичні галузі», - сказав міністр, додавши, що репатріанти будуть звільнені від військової служби, якщо вони працюватимуть у цих секторах.

Водночас українці, які оберуть залишитися в Німеччині, також зможуть отримати підтримку у пошуку роботи або здобутті професійних кваліфікацій, зазначив міністр.

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Німеччина біженець

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