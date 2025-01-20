Верховная Рада подготовит законопроекты об ответственности сотрудников ТЦК за попытки мобилизации забронированных

«Военком не может выписать много протоколов, потому что это очень дорого, 82 гривны каждое заказное письмо, которым нужно сообщить о выписке штрафа» – в Верховной Раде выяснили, почему не заработала цифровизация мобилизации.

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Как известно, при принятии закона об усилении мобилизации в 2024 году анонсировалась цифровизация процессов, в ходе которых на уклонистов будут автоматически налагаться штрафы, без необходимости их «ловли» на улицах сотрудниками ТЦК. Соответствующие механизмы также анонсировала заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко.

На отправку повесток даже выделили средства в размере 72 млн грн из резервного фонда. Впрочем, как выяснили законодатели, на данный момент «цифровизация мобилизации» так и не заработала.

20 января состоялось совместное заседание комитетов Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и по вопросам национальной безопасности.

«Коротко, по сути заседания комитетов, о которых писал выше. Цифры называть не буду, просто рука не поднимается. В начале прошлого года, с целью усиления мобилизации и превращения ее в цивилизованный процесс, а не процесс ловли на улицах и кидания в автобус, Рада приняла два крайне непопулярных закона, об усилении мобилизации и об ответственности за нарушение правил воинского учета, неявке по повестке и т. д.

Суть была в том, что рассылается тысяча повесток, например, по которым не пришло 500 человек. Им должны тут же выписать штрафы, не оплатив которые они тут же попадают в арест счетов, имущества и т. д. исполнительной службой. И все, никакой ловли на улицах.

В ходе моего запроса на минобороны и совместного заседания двух комитетов оказалось, что штрафы выписаны примерно на 12% уклонившихся от повесток, примерно 45% уклонившихся объявлено в розыск. И все.

Минобороны, руководство Сухопутных Войск и ТЦК не выполняют принятые Радой законы. Поэтому, происходит то, что мы видим на улицах, не сработали заложенные в законы механизмы.

Из объяснений мы услышали, что военком не может выписать много протоколов, потому что это очень дорого, 82 гривны каждое заказное письмо, которым нужно сообщить о выписке штрафа. Все, точка.

Никаких просьб урегулировать вопрос доставки заказных писем с повестками к Раде не поступало, если бы не собрали по требованию нардепа Бакумова комитеты, так бы об этом и не знали.

Не можем послать подкрепления под Покровск потому, что письма дорогие, вывод такой. Выводы будут в совместном решении двух комитетов» - отметил член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский.

Также он подчеркнул, что «по предложению Начальника Генштаба Баргилевича и коллеги Павлюка, будем разрабатывать и вносить законопроект об ответственности сотрудников ТЦК за попытки мобилизации тех, кто ей не подлежит или забронирован, и сотрудников ВЛК за, грубо говоря, попытки выдавать нездоровых за здоровых».

«Не может так быть, что у граждан есть ответственность за нарушение правил воинского учета, а у сотрудников ТЦК и ВЛК нет» - подытожил народный депутат.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине планировали напечатать 900 тысяч повесток до конца 2024 года и отправить их по адресам военнообязанных. В ТЦК пояснили, что введение в законодательство обязанности обновить военно-учетные данные в течение 60 дней и возможности такого обновления через Резерв+ позволило ТЦК собрать актуальную информацию о месте жительства военнообязанных. Теперь на эти адреса можно будет массово разослать повестки.

Профинансировать печать и отправку планировали за счет средств резервного фонда государственного бюджета, выделив под это Министерству обороны 71,82 млн грн.

Для этого в процессе будет задействован ГП «Полиграфический комбинат «Украина». Стоимость услуг ГП будет составлять 17,82 млн грн. Один «комплект» будет стоить 19,8 грн. Также в процессе будет задействовано АО «Укрпочта». Услуги «Укрпочты» будут стоить государству 54 млн грн.

Напомним, ранее операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов. Теперь этот процесс становится централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра «Оберег». Также операторы ТЦК могут подписывать повестки с помощью квалифицированной электронной подписи.

Автор: Наталя Мамченко

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