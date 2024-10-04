7 дней на явку в ТЦК – Кабмин решил ускорить сбор штрафов с уклонистов

Заочные штрафы на уклонистов будут накладывать быстрее – Кабмин сократил сроки явки в ТЦК.

Правительство решило несколько ускорить сбор штрафов с мужчин, уклоняющихся от повесток про явку в ТЦК. Так, постановлением от 1 октября №1134 сокращены сроки явки в ТЦК по повестке. Для жителей Киева, Львова, Харькова, Одессы и других крупных городов срок явки сокращен с 14 до 7 дней. Для населенных пунктов, не являющихся административным центром области – он составит 10 дней.

Напомним, что 19 мая 2024 года вступил в силу закон о возможности наложения заочных штрафов на уклонистов. Это означает, что протокол не составляется, а ТЦК сразу выносит постановление о наложении штрафа от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн. Если он добровольно не будет уплачен, то такому мужчине арестуют банковские счета, а если на них недостаточно средств – смогут взыскать его движимое и недвижимое имущество и другие ценности.

С учетом того, что повестки теперь будут заполняться не «от руки» работниками ТЦК, а данные повестки будут поставляться автоматически с помощью системы Реестра «Оберег», что ускорит централизованную печать и массовое направление повесток по почте, сокращение сроков будет означать и ускорение сбора средств в бюджет.

Напомним, что правительство планирует до конца года напечатать 900 тысяч повесток, на что выделило почти 72 млн грн из резервного фонда бюджета.

Следовательно, сокращение сроков на явку будет означать, что постановления ТЦК о заочных штрафах будут выноситься быстрее, соответственно будет ускорено взыскание средств с уклонистов.

Как ранее подсчитывала «Судебно-юридическая газета», даже если штрафы заплатит девятая часть от того количества в 900 тысяч, которым планируют направить повестки, это даст в бюджет немалую сумму – от 1,7 млрд грн до 2,55 млрд.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что узнавать о штрафах, наложенных постановлениями ТЦК за нарушение военного учета можно будет в приложении Дия по тому же принципу, как водители узнают штрафы за превышение скорости.

Напомним, что в случае когда резервист или военнообязанный уточнил свои учетные данные после завершения 60 дней, отведенных законодательством на уточнение, повестка может направляться в адрес места жительства, указанный резервистом или военнообязанным при уточнении учетных данных.

В случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка может направляться в адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.