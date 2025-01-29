Співробітників USAID відправили у відпустку, оскільки адміністрація Трампа розслідує їх спроби обійти укази Президента – Fox News

Щонайменше 56 високопоставлених чиновників USAID відправили у відпустку через розслідування протидії указам Президента Дональда Трампа.

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Десятки високопоставлених чиновників федерального Агентства США з міжнародного розвитку, яке керує іноземною допомогою (USAID), були відправлені у відпустку на тлі розслідування ймовірного опору наказам Президента США Дональда Трампа. Про це повідомило Fox News.

Як зазначається, щонайменше 56 чиновників USAID були відправлені в адміністративну відпустку з повною заробітною платою та пільгами. Кілька сотень підрядників у Вашингтоні та інших місцях також були звільнені.

Ці дії відбулися після того, як держсекретар Марко Рубіо, діючи за розпорядженням Трампа, призупинив на 90 днів зовнішню допомогу США, що фінансується Державним департаментом і USAID або через них.

Згідно з повідомленням Associated Press, у внутрішньому повідомленні USAID говориться, що новий виконуючий обов’язки адміністратора Джейсон Грей виявив «кілька дій в рамках USAID, які, здається, спрямовані на обхід указів Президента та мандату американського народу».

«У результаті ми відправили низку співробітників USAID в адміністративну відпустку з повною оплатою праці та пільгами до подальшого повідомлення, поки ми завершимо аналіз цих дій», — написав Грей.

За даними AP, у повідомленні не говориться, у порушенні якого з десятків виконавчих указів, підписаних Трампом після вступу на посаду, звинувачують посадовців USAID.

Ті, кого відправили у відпустку, були кар’єрними чиновниками, які працювали в багатьох адміністраціях, включаючи Трампа, сказав AP колишній чиновник USAID.

Як зазначає Fox News, до того, як цих чиновників було відсторонено від роботи, вони намагалися допомогти фінансованим США організаціям «впоратися з новим заморожуванням фінансування».

Державний секретар Марко Рубіо спеціально виключив із заморожування іноземної допомоги лише екстрені продовольчі програми та військову допомогу Ізраїлю та Єгипту.

США є найбільшим донором допомоги у світі. Протягом 2023 фінансового року США розподілили 72 мільярди доларів допомоги. США також надали 42% усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН у 2024 році.

Відмітимо, що прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт 28 січня дала перший брифінг. Під час нього задавалися питання стосовно призупинення фінансування на певні грантові програми.

«У Бюджетному управлінні Білого дому готові чути федеральні агентства, у тому числі за кордоном. І якщо вони відчувають, що їхні програми та проекти є потрібними та відповідають указу Президента, то Бюджетне управління перегляне ці заходи», - підкреслила прес-секретар.

«Останні чотири роки адміністрація Байдена витрачала кошти як п’яні матроси. Через це ми маємо інфляцію. І це задача нинішньої адміністрації перевірити, що кожен долар витрачається чесно і прозоро» - зазначила Керолайн Лівітт.

Автор: Наталя Мамченко

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