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Окружна суддя заблокувала указ Трампа про заморожування витрат США на грантові програми

08:07, 29 січня 2025
Як зазначає Politico, указ Дональда Трампа заблокувала суддя окружного суду Лорен Алі Хан, призначена Джо Байденом.
Окружна суддя заблокувала указ Трампа про заморожування витрат США на грантові програми
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28 січня федеральна окружна суддя Лорен Алі Хан заблокувала указ Президента США Дональда Трампа про заморожування на 90 днів федеральних програм грантової допомоги, зокрема, неурядовим організаціям за кордоном.

Як зазначає Politico, це сталося за кілька хвилин до того, як нова директива від Бюджетного управління адміністрації Білого дому мала набути чинності.

Термін дії ухвали окружної судді в рамках забезпечення розгляду справи закінчується 3 лютого. Водночас, можуть продовжитися слухання щодо суті справи.

Politico зазначає, що Лорен Алі Хан свого часу була призначена президентом Джо Байденом.

Адміністрація Трампа не зможе доти, тобто до 3 лютого, призупинити виплати. Суддя описала цей крок як «підтримання статусу-кво», доки можуть розігратися подальші судові розгляди.

Наказ судді є відповіддю на скаргу, подану того ж дня, як і дата винесення ухвали судді – 28 січня – Національною радою некомерційних організацій, Американською асоціацією громадської охорони здоров'я, Main Street Alliance та SAGE.

Вони стверджували, що заморожування фінансування націлене на одержувачів грантів на основі їхніх думок з таких питань, як зміна клімату або різноманітність, рівність та інклюзивність.

Ухвала суду у вівторок була лише першим кроком у тому, що, як очікується, стане великою судовою битвою з цього питання, яке може швидко опинитися у Верховному суді США.

Автор: Наталя Мамченко

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суддя США Дональд Трамп

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Як зазначає Politico, указ Дональда Трампа заблокувала суддя окружного суду Лорен Алі Хан, призначена Джо Байденом.

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