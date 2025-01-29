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У США поліцейський застрелив учасника штурму Капітолію, якого помилував Трамп

08:50, 29 січня 2025
Помічник шерифа застрелив 42-річного Метью Хаттла під час зупинки автомобіля.
У США поліцейський застрелив учасника штурму Капітолію, якого помилував Трамп
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В американському штаті Індіана застрелили 42-річного Метью Хаттла - учасника штурму Капітолію, якого помилував президент США Дональд Трамп.  Про це повідомляє ВВС.

За інформацією місцевих органів, напередодні помічник шерифа зупинив автомобіль Хаттла за правопорушення. Під час перевірки документів між ними почалася бійка, під час якої американець отримав поранення під час спротиву. Він помер дома. При собі Хаттл мав вогнепальну зброю.

Хаттл - один із майже 1600 учасників заворушень 6 січня 2021 року на Капітолії, яких минулого тижня помилував Дональд Трамп.

Нагадаємо, що Трамп помилував близько 1500 засуджених за штурм Капітолію. В указі Трампа йдеться про «повне та безумовне помилування всіх, хто був засуджений за порушення закону в ході подій, що відбулися на або біля території Капітолію США 6 січня 2021 року».

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США Дональд Трамп

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