З 1 лютого запрацюють нові ліміти на грошові перекази

Нововведення стосуватиметься клієнтів, чиї доходи не підтверджені документально.

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З 1 лютого українські банки запровадять нові обмеження на карткові перекази. Місячний ліміт складе 150 тисяч гривень. Про це пише ТСН.

Йдеться про вихідні платежі за реквізитами IBAN. Відповідні положення містить меморандум, підписаний українськими банками.

Це нововведення стосуватиметься клієнтів, які не мають документально підтверджених доходів. Банки класифікуватимуть таких клієнтів за трьома групами ризику: "високий", "середній" і "низький". Для кожної з них передбачено окремі обмеження.

Для клієнтів з "високим" рівнем ризику ліміт складе 50 тисяч гривень на місяць.

Для "середньої" та "низької" груп ризику обмеження діятимуть у два етапи:

від 1 лютого 2025 року — до 150 тисяч гривень

від 1 червня 2025 року — до 100 тисяч гривень

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 10 грудня Незалежна асоціація банків України, Асоціація українських банків, АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та інші підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг.

Клієнти, які планують здійснювати перекази понад встановлений ліміт, зобов’язані будуть надати банку документальне підтвердження доходів під час встановлення ділових відносин чи планування здійснення переказів.

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