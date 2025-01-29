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В ЦПД СНБО опровергли заявления отдельных медиа о прекращении военной помощи США для Украины

11:02, 29 января 2025
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко призвал медиа не перекручивать информацию – военная помощь продолжается.
В ЦПД СНБО опровергли заявления отдельных медиа о прекращении военной помощи США для Украины
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Военная помощь США для Украины продолжается по пакетам военной помощи, принятым ранее. Это подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

«Подробнее распишу впоследствии, но не паникуйте из-за громких заголовков и не перекручивайте, пожалуйста», добавил он.

Отметим, New York Times опубликовало пространный материал с критикой решения Президента США Дональда Трампа приостановить на 90 дней для проведения аудита грантовые программы, в том числе иностранные проекты федерального Агентства США по международному развитию (USAID), через которые финансируются неправительственные организации за рубежом, в том числе, работа медиа.

«Практически 90% украинских медиа выживали благодаря грантам. Это следствие того, что в первый год полномасштабного вторжения России в Украину упал рекламный рынок, в частности в сфере онлайн-медиа на 92%» – заявила в эфире Общественного радио директор украинского Института массовой информации Оксана Романюк, комментируя последствия остановки финансирования всех программ и проектов Американской агентства по международному развитию USAID на 90 дней.

По ее информации, 80%, а возможно и больше украинских медиа сотрудничало с USAID.

«Проблема в том, что гранты были практически у всех. Вопрос в том, что у некоторых эти гранты составляли просто до 100% и они только за счет грантов и могли выживать. У кого-то эти гранты составляли 40-60%, у кого-то меньше», - рассказала Оксана Романюк.

Напомним, 27 января Бюджетное управление Белого дома направило федеральным агентствам, очевидно и USAID, меморандум, в котором указало, что каждое агентство должно выполнить комплексный анализ всех своих федеральных программ финансовой помощи, чтобы определить программы, проекты и мероприятия, которые могут касаться любого по указам Президента США Дональда Трампа.

Также, по меньшей мере, 56 высокопоставленных чиновников USAID отправили в отпуск из-за расследования противодействия указам Президента Дональда Трампа.

Как отмечает NYT, агентства США должны будут разорвать контракты во время остановки, и им, вероятно, придется оплатить гонорары. Среди сотрудников USAID, отправленных в оплачиваемый отпуск, есть трое юристов, в том числе ведущий юрист по этике.

Автор: Наталя Мамченко

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США Украина СНБО военная помощь

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