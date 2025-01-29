В ЦПД СНБО опровергли заявления отдельных медиа о прекращении военной помощи США для Украины

Военная помощь США для Украины продолжается по пакетам военной помощи, принятым ранее. Это подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
«Подробнее распишу впоследствии, но не паникуйте из-за громких заголовков и не перекручивайте, пожалуйста», добавил он.
Отметим, New York Times опубликовало пространный материал с критикой решения Президента США Дональда Трампа приостановить на 90 дней для проведения аудита грантовые программы, в том числе иностранные проекты федерального Агентства США по международному развитию (USAID), через которые финансируются неправительственные организации за рубежом, в том числе, работа медиа.
«Практически 90% украинских медиа выживали благодаря грантам. Это следствие того, что в первый год полномасштабного вторжения России в Украину упал рекламный рынок, в частности в сфере онлайн-медиа на 92%» – заявила в эфире Общественного радио директор украинского Института массовой информации Оксана Романюк, комментируя последствия остановки финансирования всех программ и проектов Американской агентства по международному развитию USAID на 90 дней.
По ее информации, 80%, а возможно и больше украинских медиа сотрудничало с USAID.
«Проблема в том, что гранты были практически у всех. Вопрос в том, что у некоторых эти гранты составляли просто до 100% и они только за счет грантов и могли выживать. У кого-то эти гранты составляли 40-60%, у кого-то меньше», - рассказала Оксана Романюк.
Напомним, 27 января Бюджетное управление Белого дома направило федеральным агентствам, очевидно и USAID, меморандум, в котором указало, что каждое агентство должно выполнить комплексный анализ всех своих федеральных программ финансовой помощи, чтобы определить программы, проекты и мероприятия, которые могут касаться любого по указам Президента США Дональда Трампа.
Также, по меньшей мере, 56 высокопоставленных чиновников USAID отправили в отпуск из-за расследования противодействия указам Президента Дональда Трампа.
Как отмечает NYT, агентства США должны будут разорвать контракты во время остановки, и им, вероятно, придется оплатить гонорары. Среди сотрудников USAID, отправленных в оплачиваемый отпуск, есть трое юристов, в том числе ведущий юрист по этике.
Автор: Наталя Мамченко
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