В Киеве на Печерске горел спорткомплекс

Спасатели укротили пожар в спортивном комплексе Tsarsky на Старонаводницкой.

Фото: ГСЧС

В среду, 29 января, в Печерском районе Киева произошел пожар в спортивном комплексе Tsarsky, расположенном в здании бизнес-центра на улице Старонаводницкой.

По данным ГСЧС, сообщение о возгорании поступило в 09:25. Огонь вспыхнул в помещении бани на первом этаже.

Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар в 10:25 на площади 10 кв. м. С третьего этажа здания эвакуировали одного человека.

К тушению привлекли 13 спасателей и 3 единицы техники. Причины возгорания устанавливают правоохранители.

Фото: ГСЧС

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.