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Адміністрація Трампа припинила 90% грантів USAID на $57 млрд

08:32, 27 лютого 2025
5800 грантів USAID скасовано, але 2700 грантів від Держдепу США збережено.
Адміністрація Трампа припинила 90% грантів USAID на $57 млрд
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Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про припинення понад 90% допомоги іноземним державам через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Як повідомляє CNN, загалом припинено близько 5800 грантів USAID, а ще понад 500 грантів – залишилися в силі.

«Загалом близько 5800 грантів USAID було припинено, а понад 500 грантів USAID залишилися в силі. Загальна максимальна вартість утриманих грантів становить приблизно 57 млрд доларів», - йдеться в заяві адміністрації Трампа.

Крім того, у документі йдеться про припинення близько 4100 державних грантів, які надавалися Державним департаментом США, ще 2700 грантів були збережені, перегляду підлягають ще 297 контрактів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», про зупинку фінансування грантів заявив NED – фонд, який фінансувався коштами США.

Також ми писали, що загалом на трансформацію комунікацій, доброчесність посадовців, моніторинг політичних процесів USAID передбачило гранти на 835 млн доларів.

«Судово-юридична газета» повідомляла, що частина засобів масової інформації та громадських організацій у зв’язку із отриманням цієї донорської допомоги мали право бронювання своїх співробітників до 100%. Деякі організації фігурують відразу в кількох програмах в різних ролях.

Практично 90% українських медіа виживали завдяки грантам, — повідомляла директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

Нагадаємо, Ілон Маск висміяв скарги українських ЗМІ на зупинку грошей від USAID, заявивши: «Які ж вони незалежні тоді».

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США Дональд Трамп USAID

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