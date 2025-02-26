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Про зупинку фінансування грантів заявив NED – фонд, який фінансувався коштами США

13:30, 26 лютого 2025
Національний фонд підтримки демократії (NED) припиняє фінансування проектів – у тому числі в Україні.
Про зупинку фінансування грантів заявив NED – фонд, який фінансувався коштами США
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Національний фонд підтримки демократії (NED) призупиняє фінансування, бо наразі не може отримати доступ до своїх коштів, виділених Конгресом США, за рахунок яких виділяються гранти. Про це повідомив фонд. За рахунок коштів від його грантів фінансувалася низка ЗМІ, зокрема в Україні. 

«95% фінансування NED безпосередньо призначається Конгресом і не вважається іноземною допомогою. Таким чином, це фінансування не підпадало під розпорядження виконавчої влади про заморожування іноземної допомоги на 90-денний період», вважають у фонді.

Однак доступ до цих коштів був закритий, що змусило NED припинити будь-яку підтримку партнерів і звільнити більшість свого персоналу. Незважаючи на те, що Державний департамент США призупинив невелику частину фінансування NED як частину виконавчого наказу про іноземну допомогу, ці кошти становлять лише частину загального бюджету Фонду.

Також ми писали, що загалом на трансформацію комунікацій, доброчесність посадовців, моніторинг політичних процесів USAID передбачило гранти на 835 млн доларів.

«Судово-юридична газета» повідомляла, що частина засобів масової інформації та громадських організацій у зв’язку із отриманням цієї донорської допомоги мали право бронювання своїх співробітників до 100%. Деякі організації фігурують відразу в кількох програмах в різних ролях.

Практично 90% українських медіа виживали завдяки грантам, — повідомляла директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

Нагадаємо, Ілон Маск висміяв скарги українських ЗМІ на зупинку грошей від USAID, заявивши: «Які ж вони незалежні тоді».

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США гроші фінанси

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