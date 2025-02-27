Що слід знати про розірвання трудового договору з неповнолітнім працівником

Роботодавець може звільнити неповнолітнього працівника з власної ініціативи лише за згодою районної (міської) служби у справах дітей.

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Управління інспекційної діяльності у Харківській області пояснює особливості розірвання трудового договору з неповнолітнім працівником.

Розірвання трудового договору з неповнолітнім працівником з ініціативи роботодавця можливе тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей.

При цьому звільнення неповнолітніх з підстав визначених пунктами 1, 2, 6 статті 40 КЗпП, зокрема це скорочення або реорганізація, можливе лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування.

Крім цього, допускається розірвання трудового договору з неповнолітнім, зокрема й строкового, на підставі вимоги батьків, усиновителів, піклувальників неповнолітнього, а також державних органів та службових осіб, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

Причиною вимоги про розірвання трудового договору з неповнолітнім може бути те, що подальше виконання трудових обов’язків неповнолітнім загрожує його здоров’ю або порушує його законні інтереси.

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