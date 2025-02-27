Что следует знать о расторжении трудового договора с несовершеннолетним работником

Работодатель может уволить несовершеннолетнего работника по собственной инициативе только с согласия районной (городской) службы по делам детей.

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Управление инспекционной деятельности в Харьковской области объясняет особенности расторжения трудового договора с несовершеннолетним работником.

Расторжение трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя возможно только с согласия районной (городской) службы по делам детей.

При этом увольнение несовершеннолетних по основаниям определенным пунктами 1, 2, 6 статьи 40 КЗоТ, в частности это сокращение или реорганизация, возможно только в исключительных случаях и не допускается без трудоустройства.

Кроме этого, допускается расторжение трудового договора с несовершеннолетним, в том числе и срочного, на основании требования родителей, усыновителей, попечителей несовершеннолетнего, а также государственных органов и должностных лиц, на которых возложен надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде.

Причиной требования о расторжении трудового договора с несовершеннолетним может служить то, что дальнейшее исполнение трудовых обязанностей несовершеннолетним чревато его здоровьем или нарушает его законные интересы.

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