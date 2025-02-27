27 лютого – яке сьогодні свято та головні події дня

27 лютого у світі відзначають низку міжнародних дат. Серед них – Всесвітній день неурядових організацій, Міжнародний день полярного ведмедя, День поінформованості про аносмію (втрату нюху), Міжнародний день оптиміста, День цифрового навчання (останній четвер лютого) та День без роздумів.
В Україні триває четвертий день Масниці, відомий як «Розгуляй». За традицією, цього дня влаштовували народні гуляння, відвідували ярмарки, каталися на санях і навіть стрибали через багаття.
Також 27 лютого – День Прокопа, а іменини святкують Макар, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Юліан та Яків.
Події цього дня в історії
1933 – Пожежа в будівлі Німецького Рейхстагу, яку нацисти використали як привід для репресій та встановлення диктатури.
1942 – Масові розстріли в Бабиному Яру членів українського націоналістичного підпілля.
1952 – Перше засідання ООН у новій штаб-квартирі в Нью-Йорку.
1991 – Президент США Джордж Буш-старший оголосив про звільнення Кувейту під час операції "Буря в пустелі".
2014 – Захоплення будівель парламенту і Ради міністрів Криму військовими без розпізнавальних знаків, початок анексії півострова.
2015 – Убивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова в Москві.
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