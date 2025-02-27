Румунія дозволила збивати дрони, що незаконно порушують повітряний простір

Румунські військові зможуть знешкоджувати дрони без попередження.

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Парламент Румунії ухвалив закон, що дозволяє військовим знищувати безпілотники, які незаконно перетинають повітряний простір країни. Рішення прийняте з урахуванням рівня загрози та ризиків для людей і майна, повідомляє Reuters.

Румунія, яка входить до ЄС і НАТО та має спільний 650-кілометровий кордон з Україною, неодноразово фіксувала падіння уламків російських дронів під час атак на українські порти.

Попри опір ультранаціоналістичних політиків, закон підтримали обидві палати парламенту. Документ визначає правила контролю над повітряним простором для пілотованих і безпілотних літальних апаратів.

За новими нормами:

Пілотовані апарати спершу підлягають ідентифікації, спробі зв’язку, перехопленню та попереджувальним пострілам. Їхнє знищення можливе лише у випадку агресивних дій.

Дрони можуть бути знешкоджені, взяті під контроль або збиті залежно від рівня загрози, причому ліквідація є крайнім заходом.

Також союзні сили НАТО та ЄС, розташовані в Румунії, матимуть право брати участь у таких діях відповідно до міжнародних угод.

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