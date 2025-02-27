Telegram тестує функцію «Платні повідомлення»

Користувачі зможуть налаштовувати кількість зірок, які потрібно буде заплатити за надсилання повідомлень до особистих чатів або груп.

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Telegram почав тестувати функцію "Платні повідомлення". Про це повідомляє канал Telegram Info.

Користувачі почали помічати, що в месенджері розпочалося тестування функції "Платні повідомлення", яка буде доступна в особистих та групових чатах.

З її використанням користувачі зможуть регулювати кількість зірок, необхідних для відправлення повідомлень. Налаштування платних повідомлень буде доступним як у особистих чатах, так і в групах у вигляді коментарів. Налаштування платних повідомлень можуть змінюватись в залежності від типу чату.

На даний момент функція доступна лише деяким користувачам на тестовому сервері Telegram, і докладна інформація про інші аспекти поки що не розголошується.

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