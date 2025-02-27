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Telegram тестирует функцию «Платные сообщения»

12:53, 27 февраля 2025
Пользователи смогут настраивать количество звезд, которые нужно будет заплатить за отправку сообщений в личные чаты или группы.
Telegram тестирует функцию «Платные сообщения»
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Telegram начал тестировать функцию «Платные сообщения». Об этом сообщает канал Telegram Info.

Пользователи стали замечать, что в мессенджере началось тестирование функции «Платные сообщения», которая будет доступна в личных и групповых чатах.

С ее внедрением пользователи смогут регулировать количество звезд, необходимых для отправки сообщений. Настройка платных сообщений будет доступна как в личных чатах, так и в группах в виде комментариев. Настройки платных сообщений могут варьироваться в зависимости от типа чата.

На данный момент функция доступна только некоторым пользователям на тестовом сервере Telegram, и подробная информация о других аспектах пока не разглашается.

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