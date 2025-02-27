Практика судов
  1. В Украине

В НАПК разъяснили публичным служащим вопросы совмещения и совместительства

15:35, 27 февраля 2025
В НАПК напомнили, что публичная служба предусматривает ряд ограничений, в частности относительно возможности заниматься другими видами оплачиваемой деятельности.
В НАПК разъяснили публичным служащим вопросы совмещения и совместительства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило публичным служащим вопросы относительно совмещения и совместительства.

Публичная служба предусматривает ряд ограничений, в частности относительно возможности заниматься другими видами оплачиваемой деятельности. Они направлены на предотвращение конфликта интересов и обеспечение прозрачности в деятельности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Згідно з ч. 1 ст 25 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) публічним службовцям заборонено:

1) займатися підприємницькою діяльністю;

2) займатися іншою оплачуваною діяльністю;

3) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Пам’ятати про вказані обмеження особливо важливо особам, які вперше чи після перерви обираються/ призначаються на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Такі особи зобов’язані: не пізніше 15 робочих днів з дня призначення (обрання) на посаду здійснити дії, спрямовані на припинення підприємницької діяльності та припинення їх повноважень у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Недотримання цих вимог є правопорушенням, пов’язаним з корупцією і може призвести до:

дисциплінарної відповідальності - у випадку неприпинення підприємницької діяльності із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 172-4 КУпАП “Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності” - у випадку здійснення підприємницької чи іншої оплачуваної діяльності, входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, є правопорушенням незалежно від отримання/неотримання посадовцем оплати за перебування у складі такого органу;

За умови дотримання вимог ст. 36 Закону України “Про запобігання корупції”, входження публічного службовця до складу засновників/учасників господарського товариства не підпадає під дію обмеження, передбаченого ч. 1 ст. 25 Закону, тобто є законним ();

сам факт реєстрації публічного службовця фізичною особою-підприємцем, адвокатом, приватним виконавцем, іншою особою, що надає публічні послуги, не свідчить про фактичне здійснення нею цієї діяльності та, відповідно, вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-4 КУпАП.

Зазначені обмеження не поширюються на:

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі);

присяжних;

помічників-консультантів народних депутатів України;

працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України;

працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України;

працівників патронатних служб у державних органах;

деяких інших публічних службовців.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

НАПК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От Ужгорода до Печерского райсуда Киева — опубликован список судов для новых командировок ранее уже откомандированных судей

Судьи, бессрочно командированные в суды с чрезмерной нагрузкой, смогут работать и дальше.

Кабмин уполномочил Юлию Свириденко или Андрея Сибигу на подписание соглашения с США по полезным ископаемым, но текст соглашения все еще держит в секрете

Распоряжение правительства уполномочивает «либо министра экономики, либо министра иностранных дел» подписать одобренное Кабмином соглашение с США, но не конкретизирует, о чем именно это соглашение.

Кабмин отменил право Минразвития и военных администраций разрешать выезд водителей за границу для обеспечения потребностей ВСУ и перевозки «гуманитарки»

Правительство отменило норму, согласно которой Министерство развития общин и территорий, областные или Киевская городская военные администрации имели право принимать решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд Вооруженных Сил, медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи.

Закон об отмене Хозяйственного кодекса опубликован – сравнительная таблица изменений в кодексы

Хозяйственный кодекс утратит силу с 28 августа 2025 года, но некоторые нормы закона начнут действовать уже с 28 февраля – Восточный апелляционный хозяйственный суд подготовил сравнительную таблицу изменений

Это знак, что Украина привержена продолжению судебной реформы – послы стран G7 приветствовали принятие депутатами закона о СОАС и СААС

По словам послов стран G7, принятие Верховной Радой законопроекта о создании СОАС и СААС означает, что Украина остается приверженной продолжению ключевых реформ в судебной сфере.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Плахов
    Олексій Плахов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Оксана Чус
    Оксана Чус
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олег Білоус
    Олег Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Анатолій Радчук
    Анатолій Радчук
    голова Одеського окружного адміністративного суду