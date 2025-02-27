В НАПК разъяснили публичным служащим вопросы совмещения и совместительства

В НАПК напомнили, что публичная служба предусматривает ряд ограничений, в частности относительно возможности заниматься другими видами оплачиваемой деятельности.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило публичным служащим вопросы относительно совмещения и совместительства.

Публичная служба предусматривает ряд ограничений, в частности относительно возможности заниматься другими видами оплачиваемой деятельности. Они направлены на предотвращение конфликта интересов и обеспечение прозрачности в деятельности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Згідно з ч. 1 ст 25 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) публічним службовцям заборонено:

1) займатися підприємницькою діяльністю;

2) займатися іншою оплачуваною діяльністю;

3) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Пам’ятати про вказані обмеження особливо важливо особам, які вперше чи після перерви обираються/ призначаються на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Такі особи зобов’язані: не пізніше 15 робочих днів з дня призначення (обрання) на посаду здійснити дії, спрямовані на припинення підприємницької діяльності та припинення їх повноважень у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Недотримання цих вимог є правопорушенням, пов’язаним з корупцією і може призвести до:

дисциплінарної відповідальності - у випадку неприпинення підприємницької діяльності із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 172-4 КУпАП “Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності” - у випадку здійснення підприємницької чи іншої оплачуваної діяльності, входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, є правопорушенням незалежно від отримання/неотримання посадовцем оплати за перебування у складі такого органу;

За умови дотримання вимог ст. 36 Закону України “Про запобігання корупції”, входження публічного службовця до складу засновників/учасників господарського товариства не підпадає під дію обмеження, передбаченого ч. 1 ст. 25 Закону, тобто є законним ();

сам факт реєстрації публічного службовця фізичною особою-підприємцем, адвокатом, приватним виконавцем, іншою особою, що надає публічні послуги, не свідчить про фактичне здійснення нею цієї діяльності та, відповідно, вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-4 КУпАП.

Зазначені обмеження не поширюються на:

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі);

присяжних;

помічників-консультантів народних депутатів України;

працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України;

працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України;

працівників патронатних служб у державних органах;

деяких інших публічних службовців.

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