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Сорвал флаг Украины и прославлял войну – в Латвии судили мужчину

19:36, 27 февраля 2025
Суд Латвии дал 4,5 года тюрьмы за прославление военных преступлений и хулиганство.
Сорвал флаг Украины и прославлял войну – в Латвии судили мужчину
Фото: detector.media
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Латгальский районный суд Латвии назначил мужчине наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы за ряд преступлений, включая разжигание ненависти на национальной почве. Кроме того, суд назначил ему пробационный надзор сроком на один год. Об этом сообщает Delfi.

Обвиняемый был осужден за кражу, хулиганство с повреждением имущества, нанесение средней тяжести телесных повреждений, а также за публичное прославление военных преступлений и агрессивную риторику против украинцев. В 2022 году он снял украинский флаг с флагштока в Даугавпилсе, а в 2023 году, находясь в алкогольном опьянении, нанес телесные повреждения знакомому.

С августа 2023 года обвиняемый также размещал в TikTok видео, в которых прославлял военные преступления и использовал агрессивную лексику в отношении украинцев, проживающих в Ирландии. Прокурор заявил, что доволен приговором суда и не намерен просить подготовку полного вердикта.

Мужчина уже имел семь предыдущих судимостей за различные преступления.

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