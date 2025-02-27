Практика судів
  1. В Україні

Зірвав прапор України і прославляв війну – у Латвії судили чоловіка

19:36, 27 лютого 2025
Суд Латвії дав 4,5 року в'язниці за прославлення воєнних злочинів та хуліганство.
Зірвав прапор України і прославляв війну – у Латвії судили чоловіка
Фото: detector.media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Латгальський районний суд Латвії призначив чоловікові покарання у вигляді чотирьох років і шести місяців позбавлення волі за низку злочинів, включаючи розпалювання ненависті на національному ґрунті. Крім того, суд призначив йому пробаційний нагляд строком на один рік. Про це повідомляє Delfi.

Обвинувачений був засуджений за крадіжку, хуліганство з пошкодженням майна, нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень, а також за публічне прославляння воєнних злочинів і агресивну риторику проти українців. У 2022 році він зняв український прапор із флагштока в Даугавпілсі, а в 2023 році, перебуваючи в алкогольному сп'янінні, завдав тілесних ушкоджень знайомому.

З серпня 2023 року обвинувачений також розміщував у TikTok відео, у яких прославляв воєнні злочини та використовував агресивну лексику щодо українців, що мешкають в Ірландії. Прокурор заявив, що задоволений вироком суду та не має наміру просити підготовку повного вердикту.

Чоловік вже мав сім попередніх судимостей за різні злочини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Латвія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова Верховного Суду США Джон Робертс зупинив дію ухвали федерального судді, який наказав Держдепу і USAID виплатити кошти отримувачам грантів

Раніше Амір Алі дав час Державному департаменту і USAID до півночі 26 лютого, щоб оплатити всі рахунки за роботу, яка була виконана іноземними підрядниками Агентства до 13 лютого.

Від Ужгороду до Печерського райсуду Києва — оприлюднено список судів для нового відрядження раніше вже відряджених суддів

Судді, які були безстроково відряджені в суди з надмірним навантаженням, зможуть працювати далі.

Кабмін уповноважив Юлію Свириденко або Андрія Сибігу на підписання угоди зі США стосовно корисних копалин, але текст угоди все ще тримає у секреті

Розпорядження уряду уповноважує «або міністра економіки, або міністра закордонних справ» підписати схвалену Кабміном угоду зі США, але не конкретизує, про що саме ця угода.

Кабмін скасував право Мінрозвитку та військових адміністрацій дозволяти виїзд водіїв за кордон для забезпечення потреб ЗСУ і перевезення «гуманітарки»

Уряд скасував норму, за якою Міністерство розвитку громад та територій, обласні чи Київська міська військові адміністрації мали право приймати рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги.

Закон про скасування Господарського кодексу опубліковано – порівняльна таблиця змін до кодексів

Господарський кодекс втратить чинність з 28 серпня 2025 року, але деякі норми закону будуть діяти вже з 28 лютого – Східний апеляційний господарський суд підготував порівняльну таблицю змін.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Плахов
    Олексій Плахов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Оксана Чус
    Оксана Чус
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олег Білоус
    Олег Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Анатолій Радчук
    Анатолій Радчук
    голова Одеського окружного адміністративного суду