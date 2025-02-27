Зірвав прапор України і прославляв війну – у Латвії судили чоловіка

Суд Латвії дав 4,5 року в'язниці за прославлення воєнних злочинів та хуліганство.

Фото: detector.media

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Латгальський районний суд Латвії призначив чоловікові покарання у вигляді чотирьох років і шести місяців позбавлення волі за низку злочинів, включаючи розпалювання ненависті на національному ґрунті. Крім того, суд призначив йому пробаційний нагляд строком на один рік. Про це повідомляє Delfi.

Обвинувачений був засуджений за крадіжку, хуліганство з пошкодженням майна, нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень, а також за публічне прославляння воєнних злочинів і агресивну риторику проти українців. У 2022 році він зняв український прапор із флагштока в Даугавпілсі, а в 2023 році, перебуваючи в алкогольному сп'янінні, завдав тілесних ушкоджень знайомому.

З серпня 2023 року обвинувачений також розміщував у TikTok відео, у яких прославляв воєнні злочини та використовував агресивну лексику щодо українців, що мешкають в Ірландії. Прокурор заявив, що задоволений вироком суду та не має наміру просити підготовку повного вердикту.

Чоловік вже мав сім попередніх судимостей за різні злочини.

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