В Минкульте объяснили, откуда взялись письма в пограничную службу о выезде медийщиков и артистов

Письма-рекомендации Минкульта в Государственную пограничную службу существуют вне правового поля – советник министра Дмитрий Золотухин.

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Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК) не выдает разрешения на пересечение границы, так как не обладает такими полномочиями. Об этом заявил советник министра Дмитрий Золотухин.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство культуры с 3 марта 2025 года приостанавливает выдачу писем содействия для выезда военнообязанных артистов и медийщиков за границу. Это будет продолжаться до момента нормативно-правового урегулирования. В настоящее время Минкульт разработал проект изменений, который предусматривает определение четких требований для предоставления писем содействия на выезд мужчинам призывного возраста, работающим в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и медиа.

«МКСК направляет письма-рекомендации в Государственную пограничную службу, где и принимается решение о целесообразности пересечения границы. При этом оно принимается исключительно при наличии полного пакета сопроводительных документов от мужчины призывного возраста. Если всех документов нет, то разрешение ГПСУ дать не может, а значит, и МКСК письмо направлять не будет, таков протокол.

Эти упомянутые письма-рекомендации существуют вне правового поля. Не существует ни одного документа, который бы регламентировал право МКСК или любого другого ведомства обращаться в ГПСУ с таким запросом во время военного положения.

Эта форма была придумана министром Ткаченко в 2022 году как временная, до того момента, когда процедура будет урегулирована постановлениями КМУ. Никто этот «временный механизм» так и не урегулировал. Ситуация перешла по наследству», – объяснил Дмитрий Золотухин.

По его словам, «любые попытки усовершенствовать регулирование этого вопроса на уровне Кабмина наталкиваются на стену отказов, поскольку в силах обороны не существует понятия «культурной дипломатии» или чего-то подобного – есть исключительно понятие «мобилизационного ресурса», который уменьшается из-за таких выездов за границу. Несколько предложений, которые выдвигались, не были поддержаны».

Советник подчеркнул, что только за 2024 год (в основном за его первую половину, когда законодательство о мобилизации было ужесточено) из-за границы не вернулось более 500 мужчин, выехавших с помощью писем-рекомендаций Минкульта.

«По каждому такому случаю Национальной полицией возбуждено уголовное дело по одной из статей Уголовного кодекса. Например, статья 332-3 «незаконное пересечение государственной границы Украины в особый период».

При этом должностные лица МКСК автоматически становятся фигурантами этих уголовных дел, поскольку рассматривается и вопрос организации незаконного пересечения границы. То есть, люди, которые ставят свои подписи под этими письмами-рекомендациями, автоматически становятся подозреваемыми в тот момент, когда человек отказывается возвращаться в Украину», – подчеркнул он.

Дмитрий Золотухин добавил, что народные депутаты отказались принимать закон, который бы криминализировал сам факт невозвращения гражданина призывного возраста из-за границы.

«То есть, граждане Украины, которые выехали законно (по документам и письмам) и не вернулись, фактически остаются безнаказанными. Вместо этого вся ответственность за них (в том числе уголовная) ложится на государственных служащих», – отметил он.

Советник министра также подчеркнул, что, как правило, после возвращения из поездок никто не делится информацией о том, как именно защищал интересы Украины за границей. Потому что нет на это правовых оснований – требовать у мужчин отчеты по их поездкам.

По его мнению, необходимо «криминализировать невозвращение, а не пересечение границы», ввести процедуру отчетности по результатам поездки (сколько средств собрано, кому передано, какие месседжи озвучены на концерте и т. д.), а также урегулировать практику выдачи писем-рекомендаций для большего количества органов власти.

Автор: Наталя Мамченко

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