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Мінкульт надав гуртам «Бумбокс» і «Без обмежень» статус критично важливих підприємств

14:22, 18 березня 2025
Гуртам «Без обмежень» і «Бумбокс» надано статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Мінкульт надав гуртам «Бумбокс» і «Без обмежень» статус критично важливих підприємств
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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України надало двом українським музичним гуртам «Без обмежень» і «Бумбокс» статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Відповідні накази були оприлюднені на сайті міністерства.

У документі сказано, що рок-гурт «Без обмежень» (ТОВ «Безобмежень») відповідає критеріям підприємства, установи й організації, які є критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, і йому підтверджено такий статус.

Такий статус також надано гурту «Бумбокс» (ТОВ «Музи для мас»).

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що уряд визначив порядок перетинання кордону для осіб зі сфери культури, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційної сфери. Стало відомо, які документи мають надати митці та медійники для виїзду за кордон.

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що за листами-клопотаннями органів влади протягом 2024 року за кордон виїхало 15,7 тисяч чоловіків, не повернулися – 1130 чоловіків.

Крім того, Міністерство культури та стратегічних комунікацій підтвердило низці українських телеканалів і деяким іншим медіа статус критично важливих підприємств, що дозволяє їм забронювати військовозобов’язаних працівників на період мобілізації. До нього потрапили Інтер, 1+1, Українська правда, ICTV, СТБ, 5 канал та інші.

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій

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