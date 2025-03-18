Нацбанк готовится ввести третью форму гривны — цифровая е-гривна появится в ближайшее время

Замглавы Нацбанка Алексей Шабан сообщил, что в Украине работают над введением цифровых денег.

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В Украине готовятся внедрить цифровые деньги. Нацбанк работает над пилотным проектом по внедрению цифровой е-гривны. Это будет третья, альтернативная форма рядом с наличной и безналичной. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан в интервью ЦЭС.

По словам чиновника, Нацбанк пока не принял решение о начале эмиссии цифровой гривны. В законе о платежных услугах есть статья, которая вводит новую форму национальной валюты - е-гривны наряду с наличной и безналичной.

"Начну с замечания, что не электронные деньги, а цифровые деньги. Электронные деньги - это по природе несколько иное, да и цель, наверное. Теперь гривна может быть и цифровой. Мы не говорим о том, что это будет единственный вид валюты, и гражданин может сам решать, пользоваться или нет. Не хочешь – не пользуйся. Третья форма гривны, альтернативная", - указал Шабан.

Он добавил, что с развитием цифровых активов и цифровой экономики понимается, что платежный инструмент и то, что продается, должны иметь тождественную природу. Цифровые деньги могут предоставлять возможность программирования, например, когда платеж происходит автоматически при определенных условиях.

"Во-вторых, цифровые деньги могут предоставлять возможность программированности, например когда платеж происходит автоматически, если выполняются определенные условия", - сказал он.

К примеру, программы поддержки от государства. Деньги с е-відновлення можно потратить на строительные материалы. А с е-книгой, можно купить только книгу. Сейчас банки это решают открытием разных счетов или эмиссий разных карт.

"Но если, допустим, в админке в магазине определенные товары будут закодированы: это – строительные материалы, а это – книги, то гораздо проще, если у этих денег есть примечание, что им можно оплатить только строительные материалы. Тогда сникерс с кока-колой этими деньгами оплатить нельзя", – рассказал Шабан.

После того, как торговец получает целевые гривны, на его кошельке отметка целевых аннулируется, и далее он эти средства может использовать в качестве привычных наличных и безналичных средств.

"Это симбиоз и чего-то безналичного, и аналога наличных денег с прямым требованием к центробанку", - добавил он.

Шабан отметил, что НБУ планирует лишь пилотировать определенные технологические аспекты, утвердить или опровергнуть определенные гипотезы.

"Мы хотим это делать в открытой среде, то есть с реальными участниками, как владельцами кошельков, которые будут тратить эти пилотные гривни, так и с мерчантами, которые эти гривны будут принимать, и мы будем искать тех, кто заинтересован в тестировании", - добавил он.

По его словам, сейчас НБУ ищет технологичного провайдера, который поможет реализовать эту платформу.

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