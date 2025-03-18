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Командиры имеют боевой иммунитет в отношении решений на поле боя – Федор Вениславский

14:12, 18 марта 2025
По словам Вениславского, если обвинять каждого командира, мало кто будет готов отдавать приказы.
Командиры имеют боевой иммунитет в отношении решений на поле боя – Федор Вениславский
Фото: rbc.ua
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Командиры на поле боя имеют боевой иммунитет относительно принятых решений. Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире «Радио Свобода».

«Мы в начале войны приняли закон, который предусматривает так называемый боевой иммунитет. Это когда военные командиры, начальники не несут юридической ответственности за решения, принятые на поле боя. Потому что если сейчас мы будем обвинять каждого военного руководителя за какие-то неудачи на фронте, то мало будет тех, кто готов будет вообще отдавать приказы, а война неизбежно предусматривает потери среди людей, среди техники... Ключевые решения принимаются военными», - пояснил Вениславский.

Он подчеркнул, что война всегда предусматривает потери, и если обвинять каждого руководителя за неудачи, мало кто будет готов отдавать приказы.

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военные война Федор Вениславский

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