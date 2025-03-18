Командири мають бойовий імунітет щодо рішень на полі бою – Федір Веніславський

За словами Веніславського, якщо звинувачувати кожного командира, мало хто буде готовий віддавати накази.

Фото: rbc.ua

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Командири на полі бою мають бойовий імунітет щодо ухвалених рішень. Про це заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі «Радіо Свобода».

«Ми на початку війни ухвалили закон, який передбачає так званий бойовий імунітет. Це коли військові командири, начальники не несуть юридичної відповідальності за рішення, ухвалені на полі бою. Тому що якщо зараз ми будемо звинувачувати кожного військового керівника за якісь невдачі на фронті, то мало буде тих, хто готовий буде взагалі віддавати накази, а війна неминуче передбачає втрати серед людей, серед техніки… Ключові рішення ухвалюються військовими», – пояснив Веніславський.

Він наголосив, що війна завжди передбачає втрати, і якщо звинувачувати кожного керівника за невдачі, мало хто буде готовий віддавати накази.

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