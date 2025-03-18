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Віктор Городовенко: Висновки КРЄС – важливий орієнтир для українських суддів

14:30, 18 березня 2025
Незалежність суддів і дисциплінарна відповідальність – ключові висновки КРЄС.
Віктор Городовенко: Висновки КРЄС – важливий орієнтир для українських суддів
Фото: КСУ
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Суддя Конституційного Суду України та представник України у Консультативній раді європейських суддів (КРЄС) Віктор Городовенко взяв участь у презентації Висновку №27 КРЄС «Про дисциплінарну відповідальність суддів» і Рекомендацій ОБСЄ щодо незалежності судочинства та підзвітності суддів.

«Судді в Україні дедалі частіше посилаються на висновки Консультативної ради європейських суддів (КРЄС) у своїх рішеннях, хоча їхні положення належать до категорії «м’якого права»», – наголосив Віктор Городовенко під час презентації Висновку КРЄС. Суддя зазначив, що Україна почала застосовувати положення цього Висновку одразу після його ухвалення. Документ містить важливі рекомендації щодо забезпечення незалежності суддів та врегулювання питань їхньої дисциплінарної відповідальності.

У своєму виступі Віктор Городовенко звернув увагу на те, що підстави для дисциплінарної відповідальності суддів у різних країнах мають певні особливості, зокрема щодо їхньої приватної поведінки. Це зумовлено культурними відмінностями, які впливають на очікування суспільства щодо суддівської етики.

Водночас КРЄС застерігає від використання нечітких формулювань щодо дисциплінарних порушень, таких як «порушення присяги» або «неетична поведінка», оскільки широке тлумачення цих понять може призвести до зловживань та загрожувати незалежності суддів. Як наголошується у вступній частині зазначеного Висновку, незалежність суддів безпосередньо пов’язана з питанням їхньої відповідальності. Якщо механізми дисциплінарної відповідальності не є чітко визначеними та збалансованими, це може створити загрозу для суддівської незалежності.

Останніми роками питання відповідальності суддів стало предметом активних обговорень у міжнародному правовому середовищі. Європейські суди неодноразово встановлювали факти використання дисциплінарних санкцій виконавчою владою для тиску на суддів або їх усунення у разі прийняття «незручних» рішень.

Віктор Городовенко наголосив, що Висновки КРЄС відіграють важливу роль у забезпеченні верховенства права та суддівської незалежності, а їхнє застосування українськими судами є позитивним кроком у напрямі демократичних реформ у сфері правосуддя.

Переглянути онлайн-трансляцію круглого столу можна на офіційному YouTube-каналі Верховного Суду за посиланням: перегляд трансляції.

Ознайомитися з офіційними документами можна за посиланнями:

Висновок № 27 (2024) КРЄС «Про дисциплінарну відповідальність суддів».

Рекомендації ОБСЄ щодо незалежності судочинства та підзвітності суддів (Варшавські рекомендації).

Фото: КСУ

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суддя КСУ

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