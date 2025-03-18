На польському кордоні мігранти напали на патруль

Мігранти атакували польських прикордонників на кордоні з Білоруссю.

Фото: Polsat News

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Минулої доби польські прикордонники зафіксували майже 180 спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі. Під час чергової сутички мігранти атакували патруль, закидавши прикордонників камінням, повідомляє Polsat News із посиланням на дані польської прикордонної служби.

Внаслідок нападу було пошкоджено службовий автомобіль. Незважаючи на заходи безпеки, 11 осіб змогли нелегально перетнути кордон, їхні пошуки тривають.

Останніми днями ситуація на кордоні загострюється – кількість спроб незаконного перетину зростає. Польська влада повідомляє про затримання однієї особи за пособництво нелегальній міграції.

За даними прикордонної служби, лише за період 14–16 березня зафіксовано близько 280 спроб нелегального в'їзду до Польщі. Більшість із них вдалося припинити, двох осіб затримали за пособництво, а ще п’ятьом надали необхідну допомогу.

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