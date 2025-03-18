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Правила использования мобильных гаджетов в школах хотят урегулировать

21:58, 18 марта 2025
На законодательном уровне вопрос использования гаджетов не урегулирован, это может вызвать юридические трудности при введении таких правил учебными заведениями.
Правила использования мобильных гаджетов в школах хотят урегулировать
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Служба образовательного омбудсмена считает необходимым разработать нормативные акты с правилами по использованию мобильных телефонов в учебных заведениях.

«На законодательном уровне в Украине не установлено запрета на использование мобильных телефонов в учебных заведениях. Именно поэтому школа не имеет юридических оснований запрещать ученикам иметь мобильные устройства. Гаджеты могут использоваться в образовательном процессе, но не должны ему мешать. Если использование гаджетов учеником мешает образовательному процессу, в частности отвлекает его или других учеников во время урока, учитель имеет право делать замечания и требовать, чтобы ученик прекратил препятствовать проведению урока», – говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что в соответствии с законом об образовании школы обладают автономией в принятии решений по организации образовательного процесса и имеют право устанавливать внутренние правила, направленные на обеспечение безопасности, порядка и эффективности учебного процесса.

В то же время факторы безопасности – наличие военного положения, случаи жестокого обращения, насилия в отношении детей – показывают, что мобильные телефоны не могут быть запрещены в учебных заведениях. Однако, вместе с тем, очевидно, что должны существовать определенные правила их использования.

«Поскольку на законодательном уровне вопрос использования гаджетов не урегулирован, это может вызвать юридические трудности при введении таких правил учебными заведениями. Ведь здесь возникают вопросы о том, где будут храниться гаджеты учеников, кто будет нести ответственность за их сохранность, какие правовые основания для изъятия гаджетов, ведь это личное имущество учеников, и другие вопросы», – указали в омбудсмене.

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