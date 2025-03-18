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Прокуроры США получили право выставить на продажу суперяхту Amadea российского миллиардера Керимова

14:51, 18 марта 2025
Стоимость Amadea оценивается в 300 миллионов долларов.
Прокуроры США получили право выставить на продажу суперяхту Amadea российского миллиардера Керимова
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Американские прокуроры получили разрешение на продажу с аукциона суперяхты Amadea, принадлежащей находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Сулейману Керимову. Об этом сообщает The Financial Times.

В мае 2022 года власти изъяли 106-метровую яхту с вертолетной площадкой на Фиджи из-за нарушений законов США, направленных на борьбу с отмыванием средств.

Стоимость Amadea оценивается в 300 миллионов долларов. Судно оснащено роскошными удобствами, включая бассейн, тренажерный зал, спа-салон, конференц-зал, винный погреб и аквариум для лобстеров. Центральным элементом интерьера является рояль Pleyel, расписанный вручную и с элементами, изготовленными из 24-каратного золота.

Хотя прокуроры утверждают, что яхта принадлежала Керимову, сам миллиардер отвергает эти обвинения.

Министерство юстиции США получило показания персонала судна и записи судебного журнала, подтверждающих, что Керимов был первым пассажиром Amadea и проводил время на борту совместно с дочерьми. Кроме того, он был вовлечен в изменения в интерьере и оборудовании судна.

Бывший гендиректор компании Роснефть Эдуард Худайнатов пытался заявить себя владельцем яхты, но суд решил, что он только подставное лицо. Итак, продажу яхты разрешили.

Отмечается, что конфискация и грядущая продажа Amadea является важным достижением группы KleptoCapture, созданной Министерством юстиции США в 2022 году для поиска активов, связанных с окружением Путина.

Этот шаг также позволит завершить многолетнее финансирование обслуживания судна, которое обходилось американским налогоплательщикам в 7 миллионов долларов в год.

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