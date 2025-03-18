В Одесской области военнообязанный поставил ТЦК условия для своей мобилизации — дело рассматривал суд

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В Одесской области мужчина получил повестку, но уклонился от мобилизации. Приговор по делу №493/1668/24 вынес Балтский районный суд Одесской области.

Как указывается у материала дела, военнообязанного признали годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы согласно заключению ВЛК.

В августе 2024 года он получил повестку и должен был прийти в ТЦК, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал частично. Он заявил, что в суде против него рассматривают еще одно дело по статье 246 УК Украины (незаконная вырубка леса). Житель Одесской области признал, что это не является основанием для отсрочки от мобилизации. Однако он заявил, что «согласится проходить военную службу только в случае снятия с него обвинений и прекращения уголовного производства».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в Одесский апелляционный суд через Балтский районный суд в течение 30 дней со дня его оглашения.

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