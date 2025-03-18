Пішов з життя видатний художник та автор шрифту «Рутенія» Василь Чебаник

На 92-му році життя помер майстер української каліграфії Василь Чебаник.

Фото: Big Kyiv

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На 92-му році життя помер відомий український художник-графік, каліграф та автор шрифта «Рутенія» Василь Чебаник. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Весь своє життя митець присвятив відродженню української абетки в її автентичному вигляді, без змін та втручань. Його найбільший проєкт — «Графіка української мови», за який він отримав Шевченківську премію у 2019 році. Чебаник створив унікальний шрифт, що базується на історичних традиціях рутенської абетки.

«Україна як самостійна держава повинна мати всі атрибути суверенності. Передусім свою мову, а мова має відображатися у відповідній графічній формі», — зазначав митець.

Протягом понад 30 років Чебаник працював над поверненням українській абетці її справжнього вигляду. Всього він створив 45 шрифтів, які, за словами Мінкультури, «передають унікальний характер української мови».

У 2001 році художник оформлював церемоніальний примірник Конституції України, на обкладинці якого був використаний шрифт «Рутенія». У 2021 році він подарував усі шрифти проєкту «Рутенія. Графіка української мови» українському народові.

Василь Чебаник народився 5 серпня 1933 року в селі Клішківці Чернівецької області. За словами його онука, Олександра Друганова, прах митця поховають поруч із дружиною в колумбарії Байкового цвинтаря.

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