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На Закарпатті 25-річний чоловік організував канал виїзду військовозобов’язаних за кордон

22:36, 18 березня 2025
За 4200 доларів фігурант пропонував чоловікам покинути країну під виглядом супроводжуючих для людей з інвалідністю, використовуючи фіктивні документи про опікунство.
На Закарпатті 25-річний чоловік організував канал виїзду військовозобов’язаних за кордон
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На Закарпатті правоохоронці викрили 25-річного чоловіка, який організував канал виїзду військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє Нацполіція.

Так, зловмисник за 4200 доларів пропонував чоловікам покинути країну під виглядом супроводжуючих для людей з інвалідністю, використовуючи фіктивні документи про опікунство.

Далі попросив свого знайомого перевізника вивезти псевдоопікуна разом з його спільником – людиною з інвалідністю другої групи, до сусідньої держави. А щоб схема працювала і документи при виїзді достеменно не перевірялися, ділок вирішив домовитись із прикордонником, пообіцявши систематично надавати йому «відкат» від кожного успішного перетину.

«Тож, підшукавши кандидата на втечу, зловмисник отримав від нього 3200 доларів завдатку та посадив його у мікроавтобус, який мав відвезти чоловіка до Словаччини. Іншу частину грошей – 1000 доларів клієнт мав віддати його спільнику вже за кордоном. Велику суму авансу фігурант обумовив необхідністю надати інспектору прикордонної служби для безперешкодного проїзду прикордонної зони», - розповіли в Нацполіції.

Правоохоронці затримали фігуранта під час спроби надати прикордоннику 2,5 тисячі доларів. Водночас його спільників разом з втікачем зупинили у пункті пропуску «Ужгород».

Наразі організатору схеми оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі.

Діям інших фігурантів невдовзі також буде надана правова оцінка.

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Національна поліція поліція гроші призов Закарпаття військовозобов'язаний перетин кордону

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