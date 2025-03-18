Общественный транспорт Киева будет двигаться во время тревоги, кроме метро – Совет обороны Киева

Совет обороны Киева решил разрешить движение автобусов, троллейбусов и трамваев во время воздушных тревог, но метрополитен работать не будет.

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С 21 марта в Киеве наземный общественный транспорт во время воздушной тревоги, после высадки желающих возле укрытия, будет продолжать движение по маршруту. Однако это решение, принятое на Совете обороны Киева 18 марта, не касается метрополитена. Метро на наземных участках по-прежнему курсировать не будет.

В КГГА указали, что решение было принято после консультаций с военными, правоохранителями и ГСЧС.

«В случае воздушной тревоги КП "Киевпастранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, будут делать остановку возле ближайшего укрытия, расположенного на маршруте движения. Желающие пассажиры смогут покинуть салон и перейти в безопасное место. При необходимости пассажирам будет оказана необходимая помощь. Водитель транспорта сделает объявление о возможности продолжить поездку по маршруту. После того как желающие покинут салон транспортного средства, водитель продолжит движение по маршруту», – указали в КГГА.

В то же время в протоколе Совета обороны Киева отмечено, что водитель также имеет право принять решение пройти в укрытие на время воздушной тревоги.

«Киевский метрополитен пока будет работать в том же режиме. Движение поездов наземной частью метро во время объявления воздушной тревоги останется ограниченным», – добавили там.

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