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Шмыгаль сообщил, что 1,6 млрд грн выделили на закупку более 600 школьных автобусов

12:36, 18 марта 2025
Денис Шмыгаль также отметил, что показатель очного обучения детей в школах хотят увеличить со 100 до 300 тысяч.
Шмыгаль сообщил, что 1,6 млрд грн выделили на закупку более 600 школьных автобусов
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило 1,6 млрд грн на закупку более 600 школьных автобусов. Об этом он заявил во время заседания Кабмина 18 марта.

Денис Шмыгаль отметил, что с сентября прошлого года к очному обучению вернулись более 100 тыс. детей, и этот показатель стремятся довести до 300 тысяч.

По его словам, в 2025 году предусмотрена рекордная субвенция в размере 6,2 млрд грн на обустройство школьных укрытий.

На прошлом заседании распределили более 3,8 млрд грн между громадами для реализации 60 проектов. Вскоре направим новые средства на места, чтобы наши дети были в безопасности.

«1,6 млрд грн выделили на закупку более 600 школьных автобусов. Дети со всех уголков Украины получат нормальный доступ к образованию. Для нас это принципиальная позиция. Закупаем автобусы украинского производства и развиваем отечественный автопром», — сказал он.

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Кабинет Министров Украины

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