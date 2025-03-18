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Шмигаль повідомив, що 1,6 млрд грн виділили на закупівлю понад 600 шкільних автобусів

12:36, 18 березня 2025
Денис Шмигаль також зазначив, що показник очного навчання дітей у школах хочуть довести з 100 до 300 тисяч.
Шмигаль повідомив, що 1,6 млрд грн виділили на закупівлю понад 600 шкільних автобусів
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив 1,6 млрд грн на закупівлю понад 600 шкільних автобусів. Про це він сказав під час засідання Кабміну 18 березня.

Денис Шмигаль зазначив, що понад 100 тис. дітей повернули до очного навчання з вересня минулого року і цей показник прагнуть довести до 300 тисяч.

За його словами, у 2025 році передбачено рекордні 6,2 млрд грн субвенції на облаштування шкільних укриттів.

На минулому засіданні розподілили понад 3,8 млрд грн між громадами для реалізації 60-ти проєктів. Незабаром спрямуємо нові кошти на місця, щоб наші діти були в безпеці.

«1,6 млрд грн виділили на закупівлю понад 600 шкільних автобусів. Діти з усіх куточків України матимуть нормальний доступ до освіти. Для нас це принципова позиція. Закуповуємо автобуси українського виробництва й розвиваємо вітчизняний автопром», - сказав він.

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Кабінет Міністрів України

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