В ТРЦ у Білій Церкві невідомі відкрили стрілянину, є постраждалий

Група невідомих увірвалися до приміщення спортклубу, зробили кілька пострілів та втекли — поліція розшукує нападників.

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У Білій Церкві на Київщині невідомі вчинили стрілянину в ТРЦ Вега. Правоохоронці розшукують зловмисників. Про це повідомляє поліція регіону.

На цей час відомо, що внаслідок дій нападників потерпіла одна людина.

«Повідомлення про те, що до спортивного клубу в ТРЦ у Білій Церкві зайшли невідомі та здійснили стрілянину надійшло до поліції о 11:04. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики», — розповіли в поліції.

Попередньо відомо, що група невідомих увірвалися до приміщення спортклубу, скоїли кілька пострілів зі зброї та втекли. Унаслідок події поранено відвідувача залу, його госпіталізували.

Подію зареєстровано у Білоцерківському районному управлінні поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації. Поліцейські розшукують нападників та опитують очевидців злочину.

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