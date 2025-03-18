В ТРЦ в Белой Церкви неизвестные открыли стрельбу, есть пострадавший

Группа неизвестных ворвались в помещение спортклуба, произвели несколько выстрелов и скрылись — полиция разыскивает нападающих.

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В Белой Церкви в Киевской области неизвестные устроили стрельбу в ТРЦ «Вега». Правоохранители разыскивают злоумышленников. Об этом сообщает полиция региона.

На данный момент известно, что в результате действий нападавших пострадал один человек.

«Сообщение о том, что в спортивный клуб в ТРЦ в Белой Церкви зашли неизвестные и открыли стрельбу, поступило в полицию в 11:04. На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и медики», — сообщили в полиции.

Предварительно известно, что группа неизвестных ворвалась в помещение спортклуба, сделала несколько выстрелов из оружия и скрылась. В результате происшествия был ранен посетитель зала, его госпитализировали.

Инцидент зарегистрирован в Белоцерковском районном управлении полиции. Решается вопрос о правовой квалификации. Полицейские разыскивают нападавших и опрашивают очевидцев преступления.

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