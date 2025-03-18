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За хранение номерных знаков авто нужно заплатить до 31 марта, иначе их уничтожат – ГСЦ МВД

12:23, 18 марта 2025
Автовладельцам, которые хранят любимую комбинацию в сервисном центре МВД, но срок оплаты уже истек, необходимо как можно скорее провести оплату.
За хранение номерных знаков авто нужно заплатить до 31 марта, иначе их уничтожат – ГСЦ МВД
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Все неоплаченные номерные знаки, которые находятся на хранении, будут уничтожены с 1 апреля согласно требованиям постановления Кабмина № 795.

«Если ты автовладелец и уже имеешь сохраненную любимую комбинацию в сервисном центре МВД, но срок оплаты истек, советуем оплатить как можно скорее. Потому что за номерные знаки, находящиеся на ответственном хранении, необходимо внести оплату до 31 марта 2025 года. В противном случае такие номерные знаки с 1 апреля этого года будут уничтожены в установленном порядке», – указали в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел.

Стоимость хранения за одни сутки составляет 10,8 грн (с учетом НДС). Срок хранения выбирает автовладелец самостоятельно.

Для проведения оплаты необходимо лично или через уполномоченного представителя обратиться в сервисный центр МВД, где хранятся номерные знаки, и оплатить квитанцию. Также это можно сделать онлайн – в Кабинете водителя.

В онлайн-сервисе нужно выбрать срок продления хранения и оплатить услугу. После этого сервисный центр МВД автоматически получает информацию о поступлении средств и продлевает хранение номерных знаков на выбранный автовладельцем срок.

В Главном сервисном центре МВД подчеркивают, что передача номерных знаков, находящихся на ответственном хранении, в другие подразделения сервисных центров не предусмотрена законодательством.

Также номерной знак, оставленный на платное хранение, можно закрепить за родственниками владельца – детьми, супругом (супругой) или родителями при наличии документального подтверждения таких родственных отношений.

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