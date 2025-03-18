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Военнообязанный не пришел в ТЦК после получения повестки, потому что ему так посоветовали коллеги — чем все закончилось

13:54, 18 марта 2025
Мужчина не явился в ТЦК, потому что ему посоветовали поступить так по месту работы.
Военнообязанный не пришел в ТЦК после получения повестки, потому что ему так посоветовали коллеги — чем все закончилось
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В Черкасской области мужчина не явился в территориальный центр комплектования после получения повестки, потому что ему так посоветовали коллеги. Приговор по делу № 710/1067/24 вынес Шполянский районный суд Черкасской области.

Житель Черкасской области во время судебного заседания рассказал, что во время командировки ему позвонили с работы и сообщили о визите сотрудников ТЦК. По приезду мужчина пошел в территориальный центр комплектования.

Он прошел ВЛК, где его признали пригодным к службе, и впоследствии получил повестку. Однако в назначенный день военнообязанный не явился в ТЦК, поскольку ему посоветовали так поступить на работе.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

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Черкассы повестка судебная практика ТЦК мобилизация ВВК военнообязанный военная служба

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