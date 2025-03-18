Військовозобов'язаний не прийшов до ТЦК після отримання повістки, бо йому так порадили колеги — чим усе закінчилось

Чоловік не з'явився до ТЦК, тому що йому порадили зробити так за місцем роботи.

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На Черкащині чоловік не прибув до територіального центру комплектування після отримання повістки, бо йому так порадили колеги. Вирок у справі № 710/1067/24 виніс Шполянський районний суд Черкаської області.

Мешканець Черкаської області під час судового засідання розповів, що під час відрядження до нього зателефонували з роботи й повідомили про візит працівників ТЦК. По приїзду чоловік пішов до територіального центру комплектування.

Він пройшов ВЛК, де його визнали придатним до служби, і згодом отримав повістку. Проте в зазначений день військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК, тому що йому порадили зробити так за місцем роботи.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.336КК України (ухилення від призову) та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком 3 роки.

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