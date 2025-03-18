Практика судів
  1. В Україні

За зберігання номерних знаків авто потрібно сплатити до 31 березня, інакше їх знищать – ГСЦ МВС

12:23, 18 березня 2025
Автовласникам, які мають збережену улюблену комбінацію в сервісному центрі МВС, термін оплати якої минув, потрібно провести оплату якнайшвидше.
За зберігання номерних знаків авто потрібно сплатити до 31 березня, інакше їх знищать – ГСЦ МВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Всі неоплачені номерні знаки, які знаходяться на зберіганні, будуть знищені з 1 квітня згідно вимог постанови Кабміну № 795.

«Якщо ти автовласник і вже маєш збережену улюблену комбінацію в сервісному центрі МВС, термін оплати якої минув, то радимо здійснити її якнайшвидше. Бо за номерні знаки, що знаходяться на відповідальному зберіганні, необхідно внести оплату до 31 березня 2025 року. У протилежному випадку такі номерні знаки з 1 квітня цього року будуть знищені в установленому порядку», – вказали у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

Вартість за одну добу зберігання становить – 10,8 грн (з урахуванням ПДВ). Термін зберігання самостійно обирає автовласник.

Щоб здійснити оплату потрібно звернутись особисто або через уповноваженого представника до сервісного центру МВС, де зберігається номерний знак, та сплатити квитанцію. Також це можливо зробити онлайн – у Кабінеті водія.

В онлайн-сервісі потрібно буде визначитись із терміном продовження зберігання та оплатити послугу. Далі сервісний центр МВС автоматично отримує інформацію про надходження коштів і продовжує зберігання номерних знаків на термін, визначений автовласником.

У Головному сервісному центрі наголошують, що передача номерних знаків, які знаходяться на відповідальному зберіганні, до інших підрозділів сервісних центрів не передбачена законодавством.

А номерний знак, залишений на платне зберігання, можна закріпити за рідними власника – дітьми, іншим із подружжя або батьками за умови документального підтвердження таких родинних відносин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

сервісний центр МВС автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Білий дім опублікував підсумки розмови Трампа і Путіна

За підсумками розмови Трампа і Путіна досягнуто згоди, що рух до миру в Україні розпочнеться з припинення вогню у сфері енергетики та інфраструктури – повідомляє Білий дім.

Військовозобов’язані чоловіки за кордоном від 18 до 60 років зможуть стати на військовий облік дистанційно – Верещук

Міноборони в тижневий строк внесе постанову, за якою громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК.

Заробітна плата працівників апаратів судів з 1 квітня збільшиться на 20-87% в залежності від посади — ДСА

Суттєво розмір посадового окладу збільшиться в апеляційних та місцевих спеціалізованих судах і значно менше – в районних судах.

ВАКС: правосуддя з обвинувальним ухилом

Слідчі судді ВАКС уже на етапі обрання запобіжного заходу перебувають під впливом цілеспрямовано сформованої суспільної думки і їм треба виявляти мужність, щоб при ухваленні рішення не озиратися на громадський осуд та «атаку» громадських активістів – набагато простіше «йти за вітром», задовольняючи клопотання НАБУ/САП та застосовуючи до підозрюваних максимально суворі види процесуального примусу.

Для конкурсантів в судді приберуть вимогу про 75% вірних відповідей на тестуванні щодо знання історії української державності

Депутати вирішили ще більше спростити вимоги для кандидатів у судді щодо знання історії української державності.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України