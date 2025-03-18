За зберігання номерних знаків авто потрібно сплатити до 31 березня, інакше їх знищать – ГСЦ МВС

Автовласникам, які мають збережену улюблену комбінацію в сервісному центрі МВС, термін оплати якої минув, потрібно провести оплату якнайшвидше.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Всі неоплачені номерні знаки, які знаходяться на зберіганні, будуть знищені з 1 квітня згідно вимог постанови Кабміну № 795.

«Якщо ти автовласник і вже маєш збережену улюблену комбінацію в сервісному центрі МВС, термін оплати якої минув, то радимо здійснити її якнайшвидше. Бо за номерні знаки, що знаходяться на відповідальному зберіганні, необхідно внести оплату до 31 березня 2025 року. У протилежному випадку такі номерні знаки з 1 квітня цього року будуть знищені в установленому порядку», – вказали у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

Вартість за одну добу зберігання становить – 10,8 грн (з урахуванням ПДВ). Термін зберігання самостійно обирає автовласник.

Щоб здійснити оплату потрібно звернутись особисто або через уповноваженого представника до сервісного центру МВС, де зберігається номерний знак, та сплатити квитанцію. Також це можливо зробити онлайн – у Кабінеті водія.

В онлайн-сервісі потрібно буде визначитись із терміном продовження зберігання та оплатити послугу. Далі сервісний центр МВС автоматично отримує інформацію про надходження коштів і продовжує зберігання номерних знаків на термін, визначений автовласником.

У Головному сервісному центрі наголошують, що передача номерних знаків, які знаходяться на відповідальному зберіганні, до інших підрозділів сервісних центрів не передбачена законодавством.

А номерний знак, залишений на платне зберігання, можна закріпити за рідними власника – дітьми, іншим із подружжя або батьками за умови документального підтвердження таких родинних відносин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.