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Громадський транспорт Києва буде рухатися під час тривоги, окрім метро – Рада оборони Києва

12:38, 18 березня 2025
Рада оборони Києва вирішила дозволити рух автобусів, тролейбусів та трамваїв під час повітряних тривог, але метрополітен працювати не буде.
Громадський транспорт Києва буде рухатися під час тривоги, окрім метро – Рада оборони Києва
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У Києві з 21 березня наземний громадський транспорт під час повітряної тривоги, після висадки охочих біля укриття, продовжуватиме рух за маршрутом. Але це рішення, яке прийняли на Раді оборони Києва 18 березня, не стосується метрополітену. Метро наземною частиною і надалі не курсуватиме.

У КМДА вказали, що рішення ухвалили після консультацій з військовими, правоохоронцями, ДСНС.

«У разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, робитимуть зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом руху. Охочі пасажири зможуть покинути салон та перейти в безпечне місце. За потреби пасажирам буде надана необхідна допомога. Водій транспорту робитиме оголошення про можливість подальшого продовження поїздки за маршрутом руху. Після того, як охочі залишили салон транспортного засобу, водій продовжить рух за маршрутом», - вказали у КМДА.

Водночас у протоколі Ради оборони Києва зазначили, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги.

«Київський метрополітен поки працюватиме в тому ж режимі. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим», - додали там.

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Київ транспорт метро повітря

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