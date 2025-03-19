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Через год после введения требования о знании истории украинской государственности для конкурсантов на должности судей депутаты обнаружили, что подобной практики нет за рубежом

15:19, 19 марта 2025
Народные депутаты постепенно «откатывают» назад требования, введенные год назад для участников конкурсов на должности судей.
Через год после введения требования о знании истории украинской государственности для конкурсантов на должности судей депутаты обнаружили, что подобной практики нет за рубежом
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В конце 2023 года народные депутаты приняли закон, которым добавили для конкурсантов в суды требования о необходимости дать не менее трех четвертей правильных ответов на IQ-тесте, а также на тесте по знанию истории украинской государственности. Соответствующий законопроект 10140-д «об усовершенствовании процедур судейской карьеры» инициировал тогда председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Однако позже стало понятно, что требования чрезмерны, и так быстро набрать судей не получится. Поэтому требования постепенно начали «откатывать» назад.
Так, осенью депутаты, во главе с тем же господином Масловым, решили зарегистрировать законопроект 11425-д, указав, что «гениальность» на IQ-тесте не равна способности осуществлять правосудие. Почему для такого умозаключения депутатам понадобился почти год – загадка.

При этом в пояснительной записке депутаты тогда указали, что «отсеивание тех кандидатов, которые не набрали 75% максимального балла за тестирование по истории украинской государственности, выглядит абсолютно обоснованным».

Но недавно депутаты, очевидно, снова передумали и решили упростить требования и относительно тестирования знаний по истории украинской государственности. Для этого, опять же, Денис Маслов 18 марта внес законопроект 13114.

Как отмечают инициаторы, законом «об усовершенствовании процедур судейской карьеры» был существенно обновлен порядок проведения конкурсных процедур. Вместе с тем, 18 февраля 2025 года в Комитет по вопросам правовой политики поступило письмо ВККС, в котором Комиссия выразила свои предложения по дальнейшему усовершенствованию как порядка проведения конкурсов, так и работы Комиссии в целом.

Указывается, что упомянутым законом Маслова в конце 2023 года был введен такой вид анонимного тестирования, как тестирование по истории украинской государственности кандидатов, с распространением на него требования закона о наборе кандидатом не менее 75% максимально возможного балла.

«При этом ВККС отметила – учитывая, что тестирование по истории украинской государственности при отборе (конкурсе) на должность судьи будет проводиться впервые, а также отсутствие стандартизированной и валидной соответствующей методики, необходимо наделить Комиссию полномочиями самостоятельно определять минимальный (проходной) балл для такого тестирования», – указывают инициаторы проекта.

Таким образом, Денис Маслов и его коллеги считают, что теперь нужно пересмотреть внесенные по их же инициативе изменения с целью предоставления ВККС полномочий самостоятельно определять проходной балл тестирования по истории украинской государственности.

«Целесообразно отметить и отсутствие таких практик в деятельности органов судейского отбора за рубежом», – пришли к умозаключению депутаты.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», этим же законопроектом 13114 Комитет по правовой политике предлагает отменить ограничения для определенных должностных лиц, которые запрещают им претендовать на кресло судьи Высшего антикоррупционного суда.

Автор: Наталя Мамченко

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