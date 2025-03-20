Как получить отсрочку от мобилизации, если у мужа или жены есть инвалидность — порядок и документы

Военнообязанные, у которых жена или муж имеют инвалидность I или II группы, могут получить отсрочку от мобилизации.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи объяснили, как ее получить и какие документы для этого нужны.
Куда обращаться за отсрочкой
В ТЦК и СП с заявлением и документами, подтверждающими право на отсрочку.
Документы можно заверить лично или нотариально.
Какие документы необходимы
- справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией;
- выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица;
- удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;
- пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи;
- справка для получения льгот человеком с инвалидностью, который не имеет права на пенсию или социальную помощь.
Срок рассмотрения документов
В течение 7 календарных дней.
На какой срок дается отсрочка
До окончания действия Указа Президента о военном положении или до прекращения оснований для отсрочки.
Если вы продолжаете ухаживать за женой (мужем), необходимо снова обратиться в ТЦК и СП с заявлением и пакетом документов для продления отсрочки.
Ранее в Минобороны объяснили, почему с подтверждением отсрочки через Резерв+ есть трудности.
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