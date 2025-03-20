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Как получить отсрочку от мобилизации, если у мужа или жены есть инвалидность — порядок и документы

09:24, 20 марта 2025
Процедура получения отсрочки от мобилизации для военнообязанных, ухаживающих за лицами с инвалидностью.
Как получить отсрочку от мобилизации, если у мужа или жены есть инвалидность — порядок и документы
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Военнообязанные, у которых жена или муж имеют инвалидность I или II группы, могут получить отсрочку от мобилизации.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи объяснили, как ее получить и какие документы для этого нужны.

Куда обращаться за отсрочкой

В ТЦК и СП с заявлением и документами, подтверждающими право на отсрочку.

Документы можно заверить лично или нотариально.

Какие документы необходимы

  • паспорт;
  • военно-учетный документ;
  • свидетельство о браке;
  • документ, подтверждающий инвалидность:

- справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией;

- выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица;

- удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

- пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи;

- справка для получения льгот человеком с инвалидностью, который не имеет права на пенсию или социальную помощь.

Срок рассмотрения документов

В течение 7 календарных дней.

На какой срок дается отсрочка

До окончания действия Указа Президента о военном положении или до прекращения оснований для отсрочки.

Если вы продолжаете ухаживать за женой (мужем), необходимо снова обратиться в ТЦК и СП с заявлением и пакетом документов для продления отсрочки.

Ранее в Минобороны объяснили, почему с подтверждением отсрочки через Резерв+ есть трудности.

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