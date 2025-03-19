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Спецпредставитель Трампа считает, что перемирие между РФ и Украиной может быть через пару недель

15:11, 19 марта 2025
Cпецпредставитель по Ближнему Востоку Виткофф указал, что встреча Трампа и Путина является вполне вероятной.
Спецпредставитель Трампа считает, что перемирие между РФ и Украиной может быть через пару недель
Источник фото: Evelyn Hockstein / Reuters
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Cпецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф считает, что перемирие между РФ и Украиной может быть через пару недель. Его слова цитирует Clash Report.

«Я думаю, что мы сможем выйти на полное прекращение огня в Украине через пару недель», - сказал он и добавил, что встреча Дональда Трампа и Володмира Путина является вполне вероятной.

Ранее Стив Виткофф заявил, что 23 марта в Джидде – Саудовская Аравия – состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине. Об этом Виткофф сообщил в эфире Fox News через несколько часов после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина.

По его словам, США на переговорах будут представлять советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц и госсекретарь США Марко Рубио.

Он отметил, что сейчас есть «относительно небольшая дистанция до полного прекращения огня». Также он указал, что есть некоторые детали, которые необходимо обсудить.

«Дьявол кроется в деталях. У нас есть команда, которая отправляется в Саудовскую Аравию во главе с нашим советником по национальной безопасности и нашим государственным секретарем, думаю, что мы должны выяснить эти детали», – сказал Виткофф.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что поговорит с президентом США Дональдом Трампом, после чего «мы поймем детали» обсужденных им с Путиным предложений относительно прекращения огня.

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США

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