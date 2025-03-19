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Продолжается подача документов на должность судьи местного суда

15:17, 19 марта 2025
Кандидаты на должности судей могут подать документы до конца марта.
Продолжается подача документов на должность судьи местного суда
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Кандидаты, желающие принять участие в отборе на должность судьи местного суда, могут подать документы до 23:59 30 марта 2025 года.

В связи с военным положением рекомендуется не откладывать подачу документов на последний день, поскольку подписание и подача после установленного срока, независимо от причин, сделают невозможным участие в отборе.

Перед подачей документов следует внимательно проверить внесенную информацию и ознакомиться с Памяткой кандидата, чтобы убедиться, что все необходимые документы загружены в соответствии с законодательными требованиями.

- Памятка кандидата: просмотреть

- Ответы на вопросы: просмотреть

- Полезная информация: просмотреть

Военнослужащие, которые имеют право участвовать в отборе по Особому порядку, могут подать документы до 1 мая 2025 года. Для этого нужно сформировать карточку «Отбор на должность судьи местного суда для военнослужащих».

Детали по подаче документов военными: посмотреть

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