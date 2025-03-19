Продолжается подача документов на должность судьи местного суда

Кандидаты, желающие принять участие в отборе на должность судьи местного суда, могут подать документы до 23:59 30 марта 2025 года.
В связи с военным положением рекомендуется не откладывать подачу документов на последний день, поскольку подписание и подача после установленного срока, независимо от причин, сделают невозможным участие в отборе.
Перед подачей документов следует внимательно проверить внесенную информацию и ознакомиться с Памяткой кандидата, чтобы убедиться, что все необходимые документы загружены в соответствии с законодательными требованиями.
- Памятка кандидата: просмотреть
- Ответы на вопросы: просмотреть
- Полезная информация: просмотреть
Военнослужащие, которые имеют право участвовать в отборе по Особому порядку, могут подать документы до 1 мая 2025 года. Для этого нужно сформировать карточку «Отбор на должность судьи местного суда для военнослужащих».
Детали по подаче документов военными: посмотреть
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