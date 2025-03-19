Триває подання документів на посаду судді місцевого суду

Кандидати на посади суддів можуть подати документи до кінця березня.

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Кандидати, які бажають взяти участь у доборі на посаду судді місцевого суду, можуть подати документи до 23:59 30 березня 2025 року.

У зв’язку з воєнним станом рекомендується не відкладати подання документів на останній день, оскільки підписання та подача після встановленого строку, незалежно від причин, унеможливлять участь у доборі.

Перед поданням документів слід уважно перевірити внесену інформацію та ознайомитися з Пам’яткою кандидата, щоб пересвідчитися, що всі необхідні документи завантажено відповідно до законодавчих вимог.

Пам’ятка кандидата: переглянути

Відповіді на запитання: переглянути

Корисна інформація: переглянути

Військовослужбовці, які мають право брати участь у доборі за Особливим порядком, можуть подати документи до 1 травня 2025 року. Для цього потрібно сформувати картку «Добір на посаду судді місцевого суду для військовослужбовців».

Деталі щодо подання документів військовими: переглянути

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