Gemini від Google навчився перетворювати документи в подкасти

Gemini отримав інтерактивний Canvas та функцію аудіопереказу документів.

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Компанія Google представила нові можливості для чат-бота Gemini, зокрема інтерактивний інструмент Canvas для створення та редагування контенту і функцію Аудіопереказ (Audio Overview), що дозволяє трансформувати документи в подкасти.

Новий інструмент Canvas спрощує написання, редагування та обмін текстами. Користувачі можуть миттєво змінювати тональність, довжину чи форматування тексту, а готовий матеріал експортувати в Google Docs.

Також Canvas розширює можливості для програмістів, дозволяючи створювати прототипи додатків, Python-скриптів, ігор та інших інтерактивних проєктів. Інструмент підтримує попередній перегляд HTML/React-коду, що дає змогу одразу бачити дизайн вебдодатків.

Canvas вже доступний для користувачів Gemini та Gemini Advanced у всьому світі.

Функція Аудіопереказ дозволяє перетворювати документи, презентації чи аналітичні звіти на подкасти. ШІ-ведучі будуть обговорювати завантажений матеріал, підсумовувати його, аналізувати взаємозв’язки між темами та пропонувати нові перспективи.

Спочатку ця можливість доступна англійською мовою для користувачів Gemini та Gemini Advanced, а згодом підтримуватиме й інші мови. Функція працює у вебверсії та мобільному додатку, а згенерованими подкастами можна ділитися або завантажувати їх на пристрій.

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