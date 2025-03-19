У Львові перепрограмували світлофори, щоб пришвидшити рух трамваїв

У місті провели модернізацію світлофорного об’єкта і запровадили пріоритезацію руху трамваїв.

Джерело фото: pexels

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У Львові перепрограмували світлофори на вул. Руська – Підвальна, щоб забезпечити пріоритетний рух трамваїв. Про це повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Як це буде працювати:

Фізичні детектори на контактній мережі, якими обладнаний світлофорний об’єкт, фіксують наближення трамвая.

Далі ця інформація передається на дорожній контролер, який подовжує необхідну транспортну фазу.

Трамвай безперешкодно проїжджає перехрестя, не чекаючи наступного циклу світлофора.

У Львівавтодорі вказали, що після впровадження змін фахівці підприємства провели аналіз роботи світлофорного об’єкта і дослідження показали, що у будні середній час проїзду трамваїв скоротився на 10-15%.

«Це свідчить про ефективність впровадження пріоритету для трамваїв та покращення руху громадського транспорту через цей вузол», – зазначив директор Львівавтодор Микола Власюк.

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