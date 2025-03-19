Фіктивна закупівля саджанців зі збитками на на 27 млн грн — ексзаступника міністра агрополітики підозрюють у зловживанні

Колишній заступник міністра та заступник керівника РДА незаконно забезпечили виплату 27 млн грн державної допомоги підприємству у галузі рослинництва.

Фото: agropolit.com

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САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому заступнику міністра агрополітики. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зокрема, повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні, що призвело до завдання державі мільйонних збитків, колишньому заступнику міністра аграрної політики та продовольства та ексзаступнику керівника районної державної адміністрації.

За даними слідства, у 2018 році керівник одного з департаментів Мінагрополітики, який надалі обійняв посаду заступника міністра, та заступник керівника РДА незаконно забезпечили виплату 27 млн грн державної допомоги підприємству у галузі рослинництва. Кошти виділили як компенсацію витрат, нібито здійснених на придбання саджанців. Насправді ж така продукція не закуповувалась, а була внеском до статутного капіталу підприємства від єдиного засновника.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

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